По факту срыва блогером онлайн-уроков возбуждено уголовное дело

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту срыва онлайн-занятий для школьников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление СК РФ по Санкт-Петербургу

Поводом для возбуждения дела по части 1 статьи 272 УК РФ "О неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации" стал ряд видеозаписей от 27 марта и 6 апреля, на которых известный блогер Артур Амаев присоединяется к онлайн-урокам, мешает их проведению, грубит, шутит над школьниками и распространяет ложную информацию: представляется сотрудником Минобрнауки.

Как передает агентство, СК в настоящий момент разыскивает Амаева. Блогер известен как стример, а также организатор и участник розыгрышей, которые он снимает и выкладывает на собственном канале на платформе YouTube.

