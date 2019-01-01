По факту пожара на Sukhoi Superjet 100-95В возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара на самолёте Sukhoi Superjet 100, который совершил аварийную посадку в аэропорту «Шереметьево». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК.

Уголовное дело возбуждено по части третьей статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

Напомним, ранее стало известно, что самолёт Sukhoi Superjet 100, вылетевший из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в аэропорту «Шереметьево» из-за пожара. Возгорание со стороны крыла заметил один из пассажиров.

Источники сообщают о десяти погибших. В настоящий момент самолёт потушен.

