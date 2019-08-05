Площадь пожара на военном складе под Ачинском может вырасти

Губернатор Красноярского края Александр Усс предупредил о возможности увеличения площади пожара в зоне склада с боеприпасами в Ачинске, где гремят взрывы. Об этом глава региона заявил в эфире телеканала «Россия-24». По словам Усса, точная площадь опасного участка пока не определена до конца. Всё будет зависеть от того, какие именно боеприпасы могут сдетонировать в дальнейшем.

По данным губернатора, из зоны, куда могут разлететься при взрывах осколки, предполагается эвакуировать около 6 тысяч человек. В основном вывоз людей уже завершён. Полностью эвакуирован посёлок Каменка, в окрестностях которого расположен а воинская часть. В Ачинске открыты три пункта по размещению эвакуированных. Организовано питание, подвоз питьевой воды.

Между тем, часть жителей Ачинска начали самостоятельно уезжать из города, на трассе в сторону Красноярска образовался затор. Очевидцы рассказывают о последствиях взрывов. Так, «Свободная пресса» приводит слова одного из местных жителей, в частном доме которого в центре города взрывной волной были выбиты окна.

На сайте администрации Ачинска опубликованы телефоны горячей линии центральной районной больницы: 8(39151)6-85-95, 8(39151)6-85-25. По последним данным, в результате взрывов пострадали 8 человек. В то же время, в Минобороны опровергли сообщение об одном погибшем.

Как отмечает Утро.ру, в оборонном ведомстве рассказали, что причиной ЧП стало возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. Пожар начался в 13 часов по московскому времени на территории одного из складов центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа.

О том, что происходило непосредственно на месте взрывов Телеканалу «360» рассказала одна из сотрудниц части, где после пожара началась детонация боеприпасов. По ее словам, первые взрывы раздались в тот момент, когда работники уже выходили за территорию воинской части. Сначала прогремел один взрыв, после чего началась настоящая канонада.

