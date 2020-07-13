Площадь пожара на складе в Самаре выросла до 10 тыс. кв. метров
Площадь пожара на складе с краской в Самаре увеличилась до 10 тысяч квадратных метров. Такие последние данные привели ТАСС в министерстве по чрезвычайным ситуациям.
По сведениям областного главка МЧС, превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в связи с возгоранием не отмечено. Замеры воздуха проводят две лаборатории. Ранее жители сообщал о запахе горящей краски на Заводском шоссе, напоминает РЕН ТВ.
Гигантский столб черного дыма от горящего склада поднимался ввысь на 100 метров. По оценке пожарных, возгорание может быть локализовано в ближайшее время.
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