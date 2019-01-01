Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 929 тысяч гектаров
25 июля23:40
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 929 тысяч гектаров, сообщает RT.
Уточняется, что действует 125 лесных пожаров.
Отмечается, что площадь лесных пожаров в крае за несколько суток значительно увеличилась.
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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Красноярский Край
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