Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 929 тысяч гектаров

Умер президент Туниса В популярной у российских туристов стране объявлен семидневный национальный траур Президентские выборы в Тунисе с уходом из жизни Ас-Себси состоятся досрочно Эксперты: смена власти в Тунисе пройдет без эксцессов Тунис рассчитывает принять в этом году 750 тысяч российских туристов