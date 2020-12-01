Плачет и раскаивается: «Поволжский маньяк» задержан в Казани

Сотрудники правоохранительных органов сумели задержать в Казани подозреваемого в убийстве 25 пожилых женщин. «Поволжского маньяка» не могли схватить в течение 9 лет. Информация о местоположении предполагаемого преступника поступила из Москвы.

Как сообщает KazanFirst, это 38-летний Радик Тагиров. В ходе допроса он признал свою вину и раскаялся в содеянном. По данным источника издания, даже плачет.

По версии следствия, первое убийство Тагиров совершил в 2011 году. Он нападал на пенсионерок в Татарстане, а также в соседних регионах Поволжья. МВД обещало 3 миллиона в качестве вознаграждения за помощь в разоблачении маньяка, отмечает РЕН ТВ.

Жертвы сами впускали его в свои квартиры, после чего злоумышленник душил женщин голыми руками, а также другими подвернувшимися под руку предметами. После убийства он забирал драгоценности и деньги.

