Плачет и раскаивается: «Поволжский маньяк» задержан в Казани
Сотрудники правоохранительных органов сумели задержать в Казани подозреваемого в убийстве 25 пожилых женщин. «Поволжского маньяка» не могли схватить в течение 9 лет. Информация о местоположении предполагаемого преступника поступила из Москвы.
Как сообщает KazanFirst, это 38-летний Радик Тагиров. В ходе допроса он признал свою вину и раскаялся в содеянном. По данным источника издания, даже плачет.
По версии следствия, первое убийство Тагиров совершил в 2011 году. Он нападал на пенсионерок в Татарстане, а также в соседних регионах Поволжья. МВД обещало 3 миллиона в качестве вознаграждения за помощь в разоблачении маньяка, отмечает РЕН ТВ.
Жертвы сами впускали его в свои квартиры, после чего злоумышленник душил женщин голыми руками, а также другими подвернувшимися под руку предметами. После убийства он забирал драгоценности и деньги.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru