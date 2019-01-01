Пилота самолета, срочно севшего в Калуге, спасла 19-летняя пассажирка

Первую помощь упавшему в обморок пилоту самолета, который направлялся из Черногории в Москву, оказала 19-летняя девушка. Об этом Телеканалу «360» рассказал одна из пассажирок лайнера, который в вязи с ЧП совершил экстренную посадку в Калуге.

При этом, как утверждает женщина, в бортовой аптечке не оказалось самых необходимых лекарств. По словам собеседницы телеканала, обстановка в салоне во время происшествия была нервозной. Однако, в общем, всё закончилось успешно. Второй пилот благополучно посадил машину.

Как ранее стало известно, плохо стало первому пилоту пассажирского лайнера компании Montenegro Airlines, рейса Тиват — Москва. Как уточняет «Свободная пресса», у первого пилота случился сердечный приступ.Занемогший лётчик госпитализирован.

