Пилот истребителя, пропавшего с радаров в Болгарии, погиб
10 июня 202122:35
Минобороны Болгарии подтвердило гибель пилота пропавшего с радаров истребителя ВВС Болгарии. Об этом сообщается на сайте министерства.
По данным ведомства, самолет МиГ-29 во время тренировочного задания в среду 9 июня потерпел крушение. Истребитель упал в Черное море.
В сообщении указано, что поисково-спасательная операция обнаружила, что майор Валентин Терзиев, бывший пилотом воздушного судна, погиб.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru