Пилот истребителя, пропавшего с радаров в Болгарии, погиб

Минобороны Болгарии подтвердило гибель пилота пропавшего с радаров истребителя ВВС Болгарии. Об этом сообщается на сайте министерства.

По данным ведомства, самолет МиГ-29 во время тренировочного задания в среду 9 июня потерпел крушение. Истребитель упал в Черное море.

В сообщении указано, что поисково-спасательная операция обнаружила, что майор Валентин Терзиев, бывший пилотом воздушного судна, погиб.

