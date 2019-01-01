Певица МакSим пострадала в серьёзном ДТП

Российская певица МакSим попала в серьёзную аварию. Как отмечают «Дни.ру», ДТП произошло по дороге в аэропорт. По словам менеджера исполнительницы Маргариты Соколовой, её подопечная торопилась на рейс в Москву, на съемки клипа «Абонент недоступен». Она подчеркнула, что сейчас «самое страшное позади», а с певицей МакSим работают лучшие врачи, отмечает сайт Подмосковье Сегодня. По прогнозам столичных медиков, какое-то время исполнительница будет проходить курс реабилитации. Что касается запланированных концертов, то они будут перенесены на конец мая и июнь, подчёркивает РИА ФАН.

Кстати, ранее эксперты спрогнозировали рост числа ДТП на российских дорогах. Оно может в разы увеличиться из-за появления маленьких дорожных знаков. С 1 мая в меньшие по размеру дорожные знаки (500х500 и 400х400 мм) могут установить на «нескоростной улично-дорожной сети» в центральной части городов и в зоне исторической застройки. Уменьшенные указатели уже испытали в Москве, проект признали успешным и стандарт перевели в статус национального.

Председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин в эфире НСН усомнился в целесообразности новых знаков. Он считает, что нововведение не сделает российские дороги более безопасными.

