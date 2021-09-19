Певец Кай Метов госпитализирован после автоаварии в городе Гродно

Заслуженный артист России Кай Метов попал в дорожно-транспортное происшествие в белорусском городе Гродно, сообщает РИА Новости.

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Исполнитель госпитализирован. Сам певец заявил, что с ним все в порядке. Он сослался на проведенное медицинское исследование.

Известно, что Кай Метов находился на заднем сидении автомобиля, водитель которого не справился с управлением и машину занесло.

ДТП произошло по пути в Гродно, где было намечено выступление артиста.

Ранее Кай Метов сообщил, что не любит смотреть телевизор и спортивно-зрелищные мероприятия.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:БелоруссияДТПНародный Артист
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