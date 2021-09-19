Певец Кай Метов госпитализирован после автоаварии в городе Гродно
Заслуженный артист России Кай Метов попал в дорожно-транспортное происшествие в белорусском городе Гродно, сообщает РИА Новости.
Исполнитель госпитализирован. Сам певец заявил, что с ним все в порядке. Он сослался на проведенное медицинское исследование.
Известно, что Кай Метов находился на заднем сидении автомобиля, водитель которого не справился с управлением и машину занесло.
ДТП произошло по пути в Гродно, где было намечено выступление артиста.
Ранее Кай Метов сообщил, что не любит смотреть телевизор и спортивно-зрелищные мероприятия.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,2 млн+0 / сут.
Умерли
197 тыс.+0 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+0 / сут.
- В России стартовал финальный день выборов
- Карпов отреагировал на иск советской шахматистки к Netflix из-за сериала «Ход королевы»
- ЦИК раскрыл подробности работы на избирательных участка после их закрытия
- Депутат Европарламента Бютикофер пригрозил «Северному потоку-2» стать руинами
- Памфилова назвала регионы с минимальной и максимальной явкой
- Первые победители розыгрыша квартир в Москве среди онлайн-избирателей поделились впечатлениями
- Ученые назвали опасность эволюционировавшего коронавируса
- Штраф неизбежен. В Британии опасаются французских санкций из-за срыва сделки по подлодкам
- Андрей Бочкарёв: На пусковых участках БКЛ построено почти 24 км тоннелей
- Собянин провел технический пуск Южного участка БКЛ метро
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru