Певец Кай Метов госпитализирован после автоаварии в городе Гродно

Исполнитель госпитализирован. Сам певец заявил, что с ним все в порядке. Он сослался на проведенное медицинское исследование.

Известно, что Кай Метов находился на заднем сидении автомобиля, водитель которого не справился с управлением и машину занесло.

ДТП произошло по пути в Гродно, где было намечено выступление артиста.

Ранее Кай Метов сообщил, что не любит смотреть телевизор и спортивно-зрелищные мероприятия.

