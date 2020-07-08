Певец Дмитрий Колдун госпитализирован в Минске
Певец Дмитрий Колдун госпитализирован в минскую больницу с симптомами интоксикации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на белорусский Минздрав.
Как пишет агентство, экспресс-тест на коронавирус дал отрицательный результат. Отмечается, что в больнице певцу провели комплекс диагностики для исключения вирусной пневмонии.
По данным агентства, состояние артиста стабильное, его планируют выписать в в ближайшие дни для амбулаторного лечения. Точный диагноз будет установлен по итогам лабораторного исследования на наличие возбудителей респираторных заболеваний.
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