Певец Дмитрий Колдун госпитализирован в Минске

Певец Дмитрий Колдун госпитализирован в минскую больницу с симптомами интоксикации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на белорусский Минздрав.

Как пишет агентство, экспресс-тест на коронавирус дал отрицательный результат. Отмечается, что в больнице певцу провели комплекс диагностики для исключения вирусной пневмонии.

По данным агентства, состояние артиста стабильное, его планируют выписать в в ближайшие дни для амбулаторного лечения. Точный диагноз будет установлен по итогам лабораторного исследования на наличие возбудителей респираторных заболеваний.







