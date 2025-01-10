Петербуржца арестовали на 14 суток за демонстрацию нацистской символики

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на 14 суток местного жителя Никиту Алтунина за то, что тот демонстрировал татуировки, на которых были изображены символы украинских националистов. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Алтунина признали виновным в пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской символики. Нарушитель признал свою вину, в срок ареста засчитали время задержания.

Мужчину оштрафовали за нацистское приветствие в столичном метро

Судом установлено, что фигурант, находясь на улице Старорусская, продемонстрировал татуировку неопределенному кругу лиц. Отмечается, что на груди у мужчины был выбит стилизованный украинский трезубец, использование которого запрещено в любой форме, так как он оскорбляет память о понесенных в ВОВ жертвах и многонациональный русский народ.

Один из граждан, увидевших татуировку, написал на Алтунина заявление.

Ранее столичный суд оштрафовал россиянина Андрея Молева за демонстрацию нацистского приветствия в Московском метрополитене. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
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