Петербуржца арестовали на 14 суток за демонстрацию нацистской символики
Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на 14 суток местного жителя Никиту Алтунина за то, что тот демонстрировал татуировки, на которых были изображены символы украинских националистов. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.
Алтунина признали виновным в пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской символики. Нарушитель признал свою вину, в срок ареста засчитали время задержания.
Судом установлено, что фигурант, находясь на улице Старорусская, продемонстрировал татуировку неопределенному кругу лиц. Отмечается, что на груди у мужчины был выбит стилизованный украинский трезубец, использование которого запрещено в любой форме, так как он оскорбляет память о понесенных в ВОВ жертвах и многонациональный русский народ.
Один из граждан, увидевших татуировку, написал на Алтунина заявление.
Ранее столичный суд оштрафовал россиянина Андрея Молева за демонстрацию нацистского приветствия в Московском метрополитене. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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