Петербуржца арестовали на 14 суток за демонстрацию нацистской символики

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на 14 суток местного жителя Никиту Алтунина за то, что тот демонстрировал татуировки, на которых были изображены символы украинских националистов. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Алтунина признали виновным в пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской символики. Нарушитель признал свою вину, в срок ареста засчитали время задержания.