Петербуржец обнаружил мертвую школьницу на капоте своего авто
3 декабря 201911:52
Житель Санкт-Петербурга обнаружил тело несовершеннолетней школьницы на капоте своего автомобиля, припаркованного во дворе жилого дома.
Инцидент произошел во дворе многоэтажного дома на улице Софьи Ковалевской в Калининском районе Петербурга. Девушка лежала на капоте автомобиля Volvo, при этом на ней не было одежды.
Прибывшие на место ЧП оперативники установили, что погибшая проживала на 14-м этаже дома. Мама девочки в момент инцидента спала на кухне.
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ФОТО: pxhere.com
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