Петербуржец обнаружил мертвую школьницу на капоте своего авто

Житель Санкт-Петербурга обнаружил тело несовершеннолетней школьницы на капоте своего автомобиля, припаркованного во дворе жилого дома.

Инцидент произошел во дворе многоэтажного дома на улице Софьи Ковалевской в Калининском районе Петербурга. Девушка лежала на капоте автомобиля Volvo, при этом на ней не было одежды.

Прибывшие на место ЧП оперативники установили, что погибшая проживала на 14-м этаже дома. Мама девочки в момент инцидента спала на кухне.

