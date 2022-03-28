Петербурженку приговорили к обязательным работа за полуобнаженное фото у Исаакиевского собора

Инцидент произошёл в 2020 году. Петербурженка Ирина Волкова сделала на фоне Исаакиевского собора фото и видео в нижнем белье и опубликовала их в соцсети Instagram (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской)

Мировой судья судебного участка №40 Адмиралтейского района города Санкт-Петербурга назначил женщине наказание в виде 180 часов обязательных работ.

Ранее Тверской суд Москвы приговорил блогера Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову к 10 месяцам колонии общего режима за неприличную фотосессию на фоне храма Василия Блаженного в Москве, сообщает РЕН ТВ.

