Петербургскую больницу эвакуировали из-за опасности взрыва

Больницу имени Петра Великого при университете Мечникова в Петербурге эвакуировали после сообщений о подозрительных предметах. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что решение об эвакуации здания было принято после получения сообщений об угрозе. По данным агентства, в ходе проверки опасности не обнаружилось, подозрительным предметом оказалась техническая жидкость.

Как пишет ТАСС, ежегодно в больнице лечатся около 40 тыс. больных.



