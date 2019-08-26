Петербургскую больницу эвакуировали из-за опасности взрыва
26 августа20:10
Больницу имени Петра Великого при университете Мечникова в Петербурге эвакуировали после сообщений о подозрительных предметах. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что решение об эвакуации здания было принято после получения сообщений об угрозе. По данным агентства, в ходе проверки опасности не обнаружилось, подозрительным предметом оказалась техническая жидкость.
Как пишет ТАСС, ежегодно в больнице лечатся около 40 тыс. больных.
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ФОТО: pixabay.com
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