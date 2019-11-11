Петербургский профессор-потрошитель расплакался в суде

Доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов, задержанный по подозрению в убийстве и расчленении своей сожительницы-аспирантки, расплакался в ходе судебного заседания.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, профессор поддался эмоциям после того, как его спросили, сожалеет ли он об убийстве 24-летней возлюбленной.

Профессор Соколов застрелил сожительницу Анастасию Ещенко 7 ноября. В ночь на 9 ноября он попытался избавиться от расчлененных останков, утопив их в Мойке.

В ходе обыска в квартире доцента были найдены и другие останки убитой. Сам подозреваемый, по сообщениям СМИ, успел оформить явку с повинной.

