Петербургский профессор-потрошитель расплакался в суде
Доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов, задержанный по подозрению в убийстве и расчленении своей сожительницы-аспирантки, расплакался в ходе судебного заседания.
Как сообщает телеканал РЕН ТВ, профессор поддался эмоциям после того, как его спросили, сожалеет ли он об убийстве 24-летней возлюбленной.
Профессор Соколов застрелил сожительницу Анастасию Ещенко 7 ноября. В ночь на 9 ноября он попытался избавиться от расчлененных останков, утопив их в Мойке.
В ходе обыска в квартире доцента были найдены и другие останки убитой. Сам подозреваемый, по сообщениям СМИ, успел оформить явку с повинной.
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