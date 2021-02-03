Песков заявил, что не знает о реакции Путина на решение суда по Навальному

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о какой-либо реакции российского лидера Владимира Путина на решение суда по Алексею Навальному, сообщает РИА Новости.

Ранее Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде приговорила оппозиционера к 3,5 годам реального заключения, из которых в колонии общего режима он проведет 2 года и 8 месяцев - в срок зачтено время, которое он провёл под домашним арестом во время следствия по делу «Ив Роше», сообщает RT.

Изменить условный срок реальным попросила Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН), представитель которой заявил, что оппозиционер многократно нарушил правила условного осуждения.

Навальный в декабре 2014 года был приговорён условно к 3,5 годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч рублей за мошенничество и легализацию денежных средств. Кроме того, блогеру назначили испытательный срок в 5 лет, в 2017 году суд продлил его ещё на год.

Оппозиционер, 17 января вернувшийся из Германии в Россию, был задержан после прилёта в аэропорту «Шереметьево». В ФРГ Навальный проходил лечение после того, как 20 августа ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. 22 августа его доставили в немецкую клинику, врачи которой заявили об отравлении россиянина веществом из группы «Новичок». Российские медики следов ядов не обнаружили.

