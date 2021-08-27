Песков: Россия решительно осуждает теракты в Кабуле

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти самым решительным образом осуждают теракты в Кабуле, сообщает ТАСС.

По его словам, подтверждаются пессимистические прогнозы, что возникшим в Афганистане хаосом «обязательно воспользуются засевшие там террористические группировки и организации».

«Это добавляет напряжённости в самом Афганистане. Опасность для всех велика. Конечно, это продолжает оставаться причиной для нашей серьезной озабоченности», - подчеркнул представитель Кремля.

Напомним, 26 августа рядом с аэропортом Кабула прогремела серия взрывов. Ответственность за теракт взяла на себя запрещённая в России террористическая организация «Исламское государство», отмечает RT.

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ФОТО: twitter.com
ТЕГИ:АфганистанКабулТерактыРоссияДмитрий Песков
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