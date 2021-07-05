Песков рассказал о реакции Путина на смерть Меньшова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин глубоко соболезнует в связи со смертью режиссёра Владимира Меньшова, сообщает ТАСС.

Представитель Кремля добавил, что в ближайшее время российский лидер направит семье режиссёра телеграмму с соболезнованиями.

Российский режиссёр, актёр и сценарист Владимир Меньшов умер 5 июля в возрасте 81 года из-за последствий коронавируса, сообщает RT.

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ТЕГИ:Дмитрий ПесковВладимир ПутинКинорежиссёрРежиссерСмертьВладимир Меньшов
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