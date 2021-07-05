Песков рассказал о реакции Путина на смерть Меньшова

Режиссёр Владимир Меньшов умер от последствий COVID-19 В России выявлено за сутки 24 353 новых случаев коронавируса ФСБ предотвратила серию терактов, в том числе, в Москве Туристы на изоляции на Кубе из-за положительных тестов на COVID-19, не получат компенсацию туроператоров Дожди и грозы в ближайшие сутки пройдут в Крыму и Сочи