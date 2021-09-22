Песков прокомментировал версию о «российском следе» в покушении на Шефира

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что высказывания о «следе России» в покушении на помощника украинского лидера Сергея Шефира говорят об излишне экзальтированнном эмоциональном состоянии их авторов, сообщает РИА Новости.

По его словам, украинские политики видят российский след во всём, что происходит на Украине.

«Конечно, это не имеет ничего общего с реальным положением дел», - резюмировал представитель Кремля.

Ранее в МВД Украины рассказали, что около 10 утра в селе Лесники Киевской области был обстрелян автомобиль Шефира. Водитель был ранен, помощник президента не пострадал.

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия назвал одной из версий покушения «российский след», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
ТЕГИ:НападениеУкраинаДмитрий Песков
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