Песков прокомментировал нападение на экоактивиста из Тамбова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле проводят анализ информации об угрозах, которые поступают в адрес активных россиян, жалующихся властям на ту или иную проблему, сообщает ТАСС.

По его словам, в администрации главы государства видели сообщения о нанесении ножевых ранений активисту Роману Герасимову, протестует против строительства мусорного полигона в Сосновском районе Тамбовской области.

«Мы, действительно, видели эти сообщения. Конечно, мы имеем в виду к нашим коллегам в МВД обратиться, чтобы разобраться, что там произошло на самом деле», - сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что подобные ситуации являются «абсолютно неприемлемыми», и призвал не думать, что такие случаи носят системный характер.

Ранее в полиции Тамбовской области рассказали о нападении на жителя Сосновского района, который получил три ножевых ранения, сообщает Газета.ру. В местных соцсетях уточнили, что пострадавшим является Роман Герасимов из села Берёзовка, который вместе с другими жителями Дегтянского сельсовета в ходе Прямой линии обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не допустить строительство мусорного полигона.