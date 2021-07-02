Песков прокомментировал нападение на экоактивиста из Тамбова
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле проводят анализ информации об угрозах, которые поступают в адрес активных россиян, жалующихся властям на ту или иную проблему, сообщает ТАСС.
По его словам, в администрации главы государства видели сообщения о нанесении ножевых ранений активисту Роману Герасимову, протестует против строительства мусорного полигона в Сосновском районе Тамбовской области.
«Мы, действительно, видели эти сообщения. Конечно, мы имеем в виду к нашим коллегам в МВД обратиться, чтобы разобраться, что там произошло на самом деле», - сказал Песков.
Представитель Кремля добавил, что подобные ситуации являются «абсолютно неприемлемыми», и призвал не думать, что такие случаи носят системный характер.
Ранее в полиции Тамбовской области рассказали о нападении на жителя Сосновского района, который получил три ножевых ранения, сообщает Газета.ру. В местных соцсетях уточнили, что пострадавшим является Роман Герасимов из села Берёзовка, который вместе с другими жителями Дегтянского сельсовета в ходе Прямой линии обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не допустить строительство мусорного полигона.
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