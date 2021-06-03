Песков прокомментировал кражу денег у 96-летнего ветерана Пронина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «чудовищной ситуацией» кражу денег у ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина, сообщает РИА Новости.
По его словам, правоохранители делают всё необходимое для поимки преступников.
«Хочется верить, что все-таки этих подонков найдут», - добавил представитель Кремля.
Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что в Москве неизвестные выманили 400 тысяч рублей у 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина, сообщает РИА ФАН.
Участник битвы на Курской дуге Пронин во время парада Победы 9 мая в 2021 году находился рядом с Владимиром Путиным и президент укрыл его курткой от холода.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru