Песков прокомментировал кражу денег у 96-летнего ветерана Пронина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «чудовищной ситуацией» кражу денег у ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина, сообщает РИА Новости.

По его словам, правоохранители делают всё необходимое для поимки преступников.

«Хочется верить, что все-таки этих подонков найдут», - добавил представитель Кремля.

Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что в Москве неизвестные выманили 400 тысяч рублей у 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина, сообщает РИА ФАН.

Участник битвы на Курской дуге Пронин во время парада Победы 9 мая в 2021 году находился рядом с Владимиром Путиным и президент укрыл его курткой от холода.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МошенникиКражаВетераныДмитрий Песков
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