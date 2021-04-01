Песков прокомментировал ДТП с его служебной машиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ДТП, в которое попал его служебный автомобиль, никто не пострадал, сообщает ТАСС.

Представитель Кремля добавил, что его самого в момент аварии в машине не было.

Инцидент произошёл в Москве 31 марта. Пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова рассказала, что второй участник ДТП не уступил дорогу автомобилю со спецсигналами. По её словам, водитель не пострадал.

Ранее В Екатеринбурге осудили сына полковника Росгвардии, виновного в смертельном ДТП, сообщает Ura.ru. Медосвидетельствование показало, что в момент аварии виновник был трезвым, однако позже выяснилось, что анализы за него сдал его отец.

