Песков оценил действия полиции по пресечению незаконных акций протеста
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал оправданными жёсткие действия полиции по пресечению незаконных акций протеста, сообщает RT.
По словам представителя Кремля, проведение несанкционированных акций «вызывает обеспокоенность» и «такая активность должна всячески пресекаться органами правопорядка».
Комментируя события 2 февраля Песков отметил, что реакция полиции была «обусловлена угрозами, которые могли возникнуть в ходе проведения такой несанкционированной акции».
«Провокаторы вносят определенный дискомфорт в жизнь города. Мы с вами можем просто не поддаваться на все эти провокации, в данном случае просто помогать сотрудникам полиции», - подытожил пресс-секретарь.
Песков добавил, что правоохранительные органы не должны согласовывать решения об оцеплениях в центре Москвы с Кремлём.
Несанкционированные митинги прошли в Москве и Санкт-Петербурге после того, как Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде фактически согласился с ходатайством ФСИН и постановил заменить Алексею Навальному условный срок на 3,5 года в колонии общего режима «за многократные нарушения испытательного срока». Полиция задержала более 900 человек, против протестующих силовики применяли электрошокеры и дубинки.
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