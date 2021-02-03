Песков оценил действия полиции по пресечению незаконных акций протеста

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал оправданными жёсткие действия полиции по пресечению незаконных акций протеста, сообщает RT.

По словам представителя Кремля, проведение несанкционированных акций «вызывает обеспокоенность» и «такая активность должна всячески пресекаться органами правопорядка».

Комментируя события 2 февраля Песков отметил, что реакция полиции была «обусловлена угрозами, которые могли возникнуть в ходе проведения такой несанкционированной акции».

«Провокаторы вносят определенный дискомфорт в жизнь города. Мы с вами можем просто не поддаваться на все эти провокации, в данном случае просто помогать сотрудникам полиции», - подытожил пресс-секретарь.

Песков добавил, что правоохранительные органы не должны согласовывать решения об оцеплениях в центре Москвы с Кремлём.

Несанкционированные митинги прошли в Москве и Санкт-Петербурге после того, как Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде фактически согласился с ходатайством ФСИН и постановил заменить Алексею Навальному условный срок на 3,5 года в колонии общего режима «за многократные нарушения испытательного срока». Полиция задержала более 900 человек, против протестующих силовики применяли электрошокеры и дубинки.

