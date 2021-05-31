Песков отказался комментировать инцидент со стрельбой в Екатеринбурге

Пресс-секретарь президента РФ митрий Песков заявил, что вопросы об инциденте со стрельбой по прохожим в Екатеринбурге следует задавать полиции, сообщает ТАСС.

«Это вопрос не в администрацию президента, а к правоохранительным органам», - ответил представитель Кремля на просьбу назвать возможные причины происшествия.

Ранее в Екатеринбурге в ходе стрельбы, которая произошла 30 мая в микрорайоне Химмаш, пострадали девятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии, сообщает RT. Открывший огонь по прохожим 48-летний местный житель был задержан сотрудниками СОБРа.

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ФОТО: СУСК РФ по Свердловской области
ТЕГИ:Дмитрий ПесковСтрельбаЕкатеринбург
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