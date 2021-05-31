Песков отказался комментировать инцидент со стрельбой в Екатеринбурге
Пресс-секретарь президента РФ митрий Песков заявил, что вопросы об инциденте со стрельбой по прохожим в Екатеринбурге следует задавать полиции, сообщает ТАСС.
«Это вопрос не в администрацию президента, а к правоохранительным органам», - ответил представитель Кремля на просьбу назвать возможные причины происшествия.
Ранее в Екатеринбурге в ходе стрельбы, которая произошла 30 мая в микрорайоне Химмаш, пострадали девятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии, сообщает RT. Открывший огонь по прохожим 48-летний местный житель был задержан сотрудниками СОБРа.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,1 млн+8 475 / сут.
Умерли
122 тыс.+339 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+6 715 / сут.
- Определился победитель первого этапа регат Tenzor Cup by PROyachting 2021
- Песков отказался комментировать инцидент со стрельбой в Екатеринбурге
- Песков заявил, что Путин знает о сверхприбылях металлургов
- Глава Башкирии назвал преступлением кривую разметку на дорогах
- В ДТП на Алтае погибли пять человек
- В Германии заявили о существовании военного альянса России и Китая
- Песков заявил, что Путин примет участие в запуске завода Aurus
- Песков: решения о том, что Путин возглавит список ЕР на выборах, не принималось
- Священник рассказал об оружии, которое будут освящать в РПЦ
- Глава Альфа-банка рассказал о результатах рекламной кампании с Моргенштерном
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru