Первый замглавы ВГА Херсонской области погиб в результате обстрела ВСУ
Первый замглавы администрации Херсонской области по безопасности Алексей Катериничев погиб в результате обстрела Херсона украинскими войсками. Об этом сообщил член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.
«Сегодня ночью в результате террористического удара направленной ракетой ВСУ по центру Херсона погиб первый заместитель главы ВГА Херсонской области по безопасности Алексей Катериничев. Боевой офицер. Кавалер трех (!) орденов Мужества», — написал Малькевич в своем Telegram-канале.
По словам члена ОП, ВСУ нанесли удар по комнате, где жил Катериничев, отмечает телеканал «360». Малькевич подчеркнул, что первый замглавы ВГА проработал на своей должности всего полтора месяца, пишет Ura.ru.
В администрации Херсонской области подтвердили, что Катериничев «погиб в результате ракетного удара украинских войск по центру Херсона».
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