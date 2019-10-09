Перуанец крупно обокрал судью из Мозамбика в центре Москвы

Уроженец Перу задержан в российской столице по подозрению в краже крупной суммы денег у жителя Юго-Восточной Африки, сообщает АГН Москва со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее в МВД обратился 65-летний житель Мозамбика, работающий у себя на родине судьей. Он заявил, что в кафе на улице Арбат кто-то похитил его сумку. В ней находились 2 тысячи долларов, 4 тысячи евро, 1,2 тысячи южоафриканских рандов. Общий ущерб составил 461 тысячу рублей.

В минувший понедельник, 7 октября, подозреваемый был задержан в одном из московских хостелов. Им оказался 53-летний гражданин Перу. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

