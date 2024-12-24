Перовское шоссе на юго-востоке Москвы частично подтоплено

Проезжая часть Перовского шоссе на юго-востоке российской столицы частично подтоплена. Как сообщила московская Госавтоинспекция, аварийный участок расположен в районе дома номер 16 на данной трассе.

Движение ограничено от начала Второй Карачаровской улицы до Перовского шоссе 16/2, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Водителям рекомендуют выбирать пути объезда подтопленного участка трассы. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Причины подтопления не уточняются.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
ТЕГИ:ДорогаЗатоплениеМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры