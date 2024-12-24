Перовское шоссе на юго-востоке Москвы частично подтоплено
24 декабря 202411:44
Проезжая часть Перовского шоссе на юго-востоке российской столицы частично подтоплена. Как сообщила московская Госавтоинспекция, аварийный участок расположен в районе дома номер 16 на данной трассе.
Движение ограничено от начала Второй Карачаровской улицы до Перовского шоссе 16/2, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Водителям рекомендуют выбирать пути объезда подтопленного участка трассы. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Причины подтопления не уточняются.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru