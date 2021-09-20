Пермский госуниверситет просит студентов не посещать вуз из-за стрельбы

На сайте Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) появилось обращение к студентам. Их просят не посещать вуз.

В одном из кампусов университета сегодня утром произошла стрельба. По предварительным данным, пострадали четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

На кадрах, распространенных РЕН ТВ, видно, как студенты выпрыгивают со второго этажа здания.

По предварительным данным, стрельбу открыл 18-летний Тимур Бекмансуров, на данный момент он обезврежен.







