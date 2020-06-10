Пермский депутат отправится в колонию за инсценировку покушения на самого себя

Депутат законодательного собрания Пермского края Илья Кузьмин отправится на три года в колонию из-за инсценировки покушения на самого себя. В пресс-службе краевого суда сообщили, что ему не удалось обжаловать ранее вынесенный приговор и в ближайшее время он будет отправлен к месту отбывания наказания.

Соликамский городской суд 21 февраля назначил политику три года колонии общего режима, сообщает Ura.ru. По данным следствия, депутат инсценировал покушение, чтобы привлечь внимание общественности к своей персоне. Для этого он привлек трех «соучастников», затем обратился в полицию и разместил информацию в сети, сопроводив фотографией простреленной куртки.

Кузьмин был обвинен по статье о заведомо ложном доносе.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Пермский КрайДепутат
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры