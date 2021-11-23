Перевозившие в багажнике труп мужчины арестованы в Ленобласти

Двое мужчин, перевозивших в багажнике труп, арестованы в Ленинградской области. Об этом рассказали в пресс-службе областного управления Следственного комитета.

Ранее они были задержаны под Санкт-Петербургом по обвинению в убийстве. Двое мужчин подозреваются в нанесении ножевых ранений, повлекших за собой смерть. Еще один подозреваемый арестован на два месяца.

В ведомстве добавили, что один из арестованных сознался в совершении еще одного преступления, которое он якобы совершил в Петербурге в 2020 году.