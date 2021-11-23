Перевозившие в багажнике труп мужчины арестованы в Ленобласти

Двое мужчин, перевозивших в багажнике труп, арестованы в Ленинградской области. Об этом рассказали в пресс-службе областного управления Следственного комитета.

Ранее они были задержаны под Санкт-Петербургом по обвинению в убийстве. Двое мужчин подозреваются в нанесении ножевых ранений, повлекших за собой смерть. Еще один подозреваемый арестован на два месяца.

В ведомстве добавили, что один из арестованных сознался в совершении еще одного преступления, которое он якобы совершил в Петербурге в 2020 году.

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В правоохранительных органах сообщили, что 19 ноября 26-летний уроженец Луганской области был избит в Калининском районе. После этого он позвал знакомого, чтобы найти обидчиков. Они случайно нашли 50-летнего мужчину около Лабораторной улицы. В результате потасовки злоумышленники ранили его ножом, и, позвав товарища, попытались вывести тело в машине.

Во время передвижения в автомобиле подозреваемые попали в ДТП, в результате которого из багажника выпал труп. Трое злоумышленников попытались скрыться в лесу, но сотрудникам уголовного розыска удалось их задержать.

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ФОТО: pxhere.com
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