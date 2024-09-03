Переставший выходить на связь Ми-8 аварийно сел в Иркутской области

Вертолет Ми-8, связь с которым была потеряна на границе Иркутской области с Бурятией, совершил жесткую посадку. Как информирует Сибирский авиационный поисково-спасательный центр, пострадали двое человек.

Всего на борту находились шесть человек – четверо членов экипажа и двое пассажиров. Место посадки винтокрылой машины найдено, туда направлен дежурный вертолет для эвакуации людей.

Как уточнил глава Бурятии Алексей Цыденов, Ми-8 авиакомпании «Баргузин» выполнял санитарный рейс. Он перевозил двоих медиков. Место аварийной посадки находится в 85 километрах от Иркутска. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по предварительным данным пострадавшие получили незначительные травмы.

