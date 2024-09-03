Переставший выходить на связь Ми-8 аварийно сел в Иркутской области
Вертолет Ми-8, связь с которым была потеряна на границе Иркутской области с Бурятией, совершил жесткую посадку. Как информирует Сибирский авиационный поисково-спасательный центр, пострадали двое человек.
Всего на борту находились шесть человек – четверо членов экипажа и двое пассажиров. Место посадки винтокрылой машины найдено, туда направлен дежурный вертолет для эвакуации людей.
Как уточнил глава Бурятии Алексей Цыденов, Ми-8 авиакомпании «Баргузин» выполнял санитарный рейс. Он перевозил двоих медиков. Место аварийной посадки находится в 85 километрах от Иркутска. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по предварительным данным пострадавшие получили незначительные травмы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Бывший вице-губернатор Ленобласти купил квартиру Шаца в Петербурге
- COVID-заболеваемость в России выросла на 20% за неделю
- Россиянам рассказали, где в России можно посетить виноградники
- Россиянам назвали две самые популярные и опасные схемы мошенничества
- В России отменят все формально действующие законы СССР и РСФСР
- Переставший выходить на связь Ми-8 аварийно сел в Иркутской области
- Российская армия атаковала Полтавский военный институт связи
- СМИ: Лариса Долина попросила взять ее под госзащиту
- Украинский атлет оскорбил россиянина Торсунова после поражения на Паралимпиаде
- Аксаков допустил рост ключевой ставки до 20% в сентябре
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru