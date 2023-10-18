Переехавшая на машине девушку сотрудница УК из Щёлкова задержана полицией

Сотрудники МВД задержали женщину, работавшую в управляющей компании, которая накануне утром сбила и переехала на автомобиле девушку в подмосковном Щёлкове – участницу протеста против бездействия УК. Об этом информирует на своём сайте Московский областной главк полиции.

Ранее в отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Задержанной грозит до 10 лет лишения свободы.