Переехавшая на машине девушку сотрудница УК из Щёлкова задержана полицией
Сотрудники МВД задержали женщину, работавшую в управляющей компании, которая накануне утром сбила и переехала на автомобиле девушку в подмосковном Щёлкове – участницу протеста против бездействия УК. Об этом информирует на своём сайте Московский областной главк полиции.
Ранее в отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Задержанной грозит до 10 лет лишения свободы.
Инцидент произошёл на улице Космодемьянской, когда местные жители пришли выяснить у представительницы управляющей компании «Паритет», почему в их домах до сих пор не включено отопление, а подвалы затапливаются. Пострадавшая стояла сзади автомобиля, когда подозреваемая сбила её, а затем переехала. Девушка госпитализирована с переломами ног.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», подозреваемая утверждает, что не видела девушку, которая «сама бросилась под колёса». В руководстве УК заявили, что данная сотрудница по имени Милена только вышла на работу – это был её первый день в управляющей компании. Она должна была набирать в УК слесарей и электриков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru