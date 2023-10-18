Переехавшая на машине девушку сотрудница УК из Щёлкова задержана полицией

Сотрудники МВД задержали женщину, работавшую в управляющей компании, которая накануне утром сбила и переехала на автомобиле девушку в подмосковном Щёлкове – участницу протеста против бездействия УК. Об этом информирует на своём сайте Московский областной главк полиции.

Ранее в отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Задержанной грозит до 10 лет лишения свободы.

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Инцидент произошёл на улице Космодемьянской, когда местные жители пришли выяснить у представительницы управляющей компании «Паритет», почему в их домах до сих пор не включено отопление, а подвалы затапливаются. Пострадавшая стояла сзади автомобиля, когда подозреваемая сбила её, а затем переехала. Девушка госпитализирована с переломами ног.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», подозреваемая утверждает, что не видела девушку, которая «сама бросилась под колёса». В руководстве УК заявили, что данная сотрудница по имени Милена только вышла на работу – это был её первый день в управляющей компании. Она должна была набирать в УК слесарей и электриков.

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Фото: скриншот видео telegram.org
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