На Новом Арбате автомобиль переехал лежащего пешехода
17 октября 202321:32
На Новом Арбате в центре Москвы автомобиль проехался по пешеходу, лежащему на разделительной полосе. О происшествии в своем Telegram-канале рассказал Департамент транспорта столицы.
Отмечается, что пешеход переходил проезжую часть в неположенном месте, после чего лег на разделительную полосу. В этот момент его переехал автомобиль.
На месте работают оперативные службы. Движение в районе происшествия затруднено.
Как сообщает «Радиоточка НСН», в Екатеринбурге автомобиль Peugeot 408 въехал в остановку общественного транспорта. Погибли два человека.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru