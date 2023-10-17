На Новом Арбате автомобиль переехал лежащего пешехода

На Новом Арбате в центре Москвы автомобиль проехался по пешеходу, лежащему на разделительной полосе. О происшествии в своем Telegram-канале рассказал Департамент транспорта столицы.

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Отмечается, что пешеход переходил проезжую часть в неположенном месте, после чего лег на разделительную полосу. В этот момент его переехал автомобиль.

На месте работают оперативные службы. Движение в районе происшествия затруднено.

Как сообщает «Радиоточка НСН», в Екатеринбурге автомобиль Peugeot 408 въехал в остановку общественного транспорта. Погибли два человека.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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