На Новом Арбате автомобиль переехал лежащего пешехода

Отмечается, что пешеход переходил проезжую часть в неположенном месте, после чего лег на разделительную полосу. В этот момент его переехал автомобиль.

На месте работают оперативные службы. Движение в районе происшествия затруднено.

Как сообщает «Радиоточка НСН», в Екатеринбурге автомобиль Peugeot 408 въехал в остановку общественного транспорта. Погибли два человека.

