Перебои в работе сайта РЖД объяснили ростом поисковых запросов

РЖД в своём Telegram-канале сообщила, что перебои в работе сайта и мобильного приложения компании были вызваны резким увеличением числа поисковых запросов и продаж билетов.

В сообщении говорится, что компания принимает все необходимые меры для устранения неполадок и восстановления работоспособности сервисов.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о длинных выходных с 1 по 11 мая, сообщает Ura.ru.После этого перестали работать сайт Кремля, РЖД и информагентства ТАСС.

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