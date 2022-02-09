Пенсионерка залила фекалиями офис «Газпрома»

Инцидент произошёл в Тольятти на улице Жилина. Женщина пришла в офис «ГазпромМежрегионгаз» с тележкой, в которой находились бутылки с коричневой жидкостью. Ею пенсионерка забрызгала фасад здания, полы офиса, оргтехнику и документы.

По словам женщины, «Газпром» «издевается над ней восемь лет», поэтому она и решилась на подобную «месть»

«Вот я и решила отплатить той монетой, которую вы с меня выбиваете», — подчеркнула пенсионерка.

Ранее плесецкий районный суд Архангельской области признал 63-летнего местного жителя, который сообщил о якобы готовящемся взрыве в одной из школ, виновным в заведомо ложном сообщении о теракте, сообщают «Невские новости».

