Пенсионерка залила фекалиями офис «Газпрома»

Российская пенсионерка решила отомстить «Газпрому» и облила фекалиями офис компании. Как сообщают в сообществе «ВКонтакте» «Происшествия Тольятти», причиной стал долг в размере 300 рублей.

Инцидент произошёл в Тольятти на улице Жилина. Женщина пришла в офис «ГазпромМежрегионгаз» с тележкой, в которой находились бутылки с коричневой жидкостью. Ею пенсионерка забрызгала фасад здания, полы офиса, оргтехнику и документы.

По словам женщины, «Газпром» «издевается над ней восемь лет», поэтому она и решилась на подобную «месть»

«Вот я и решила отплатить той монетой, которую вы с меня выбиваете», — подчеркнула пенсионерка.

Ранее плесецкий районный суд Архангельской области признал 63-летнего местного жителя, который сообщил о якобы готовящемся взрыве в одной из школ, виновным в заведомо ложном сообщении о теракте, сообщают «Невские новости».

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ПенсионерыГазпромТольятти
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