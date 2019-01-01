Пенсионерка устроила дебош на борту самолета «Москва-Симферополь»
Сотрудники полиции Крымского линейного управления МВД России на транспорте задержали 65-летнюю нетрезвую жительницу Владимирской области, нарушавшую общественный порядок на борту самолета рейса «Москва - Симферополь».
Пенсионерка в полете вела себя агрессивно, при посадке отстегнула ремни безопасности и направилась к выходу из самолета. Ей было предложено вернуться на место, но в ответ пожилая женщина устроила скандал, переросший в драку с бортпроводником.
После проверки будет принято процессуальное решение, сообщает МВД.
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