Пациентка онкодиспансера в Воронеже умерла мучительной смертью

Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкодиспансера, сообщил Росздравнадзор.

У прибора, произведенного в Чехии 13 лет назад, по предварительной информации, заклинил подъемный механизм, что привело к смерти пациентки.

Технические эксперты Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения выехали на передвижной лаборатории в Воронеж, где проведут экспертизу оборудования на месте происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

