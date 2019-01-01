Пациентка онкодиспансера в Воронеже умерла мучительной смертью
Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкодиспансера, сообщил Росздравнадзор.
У прибора, произведенного в Чехии 13 лет назад, по предварительной информации, заклинил подъемный механизм, что привело к смерти пациентки.
Технические эксперты Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения выехали на передвижной лаборатории в Воронеж, где проведут экспертизу оборудования на месте происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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