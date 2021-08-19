Патрушев: Предпосылок для ввода войск РФ в Афганистан нет

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что предпосылки для ввода российских войск в Афганистан отсутствуют. Соответствующее заявление он сделал в интервью газете «Известия», отвечая на вопрос, ожидается ли введение войск РФ в страну по аналогии с Сирией.

По словам Патрушева, Россия будет акцентироваться на дипломатических усилиях для поиска путей формирования внутриафганского диалога и мирного решения проблем, существующих в Афганистане.

Также он отметил, что РФ уделяет большое значение ООН как координатору международных усилий по решению афганского вопроса. Кроме того, Патрушев добавил, что Россия в своих действиях будет основываться на желания афганского народа.

