Патриарх Кирилл соболезнует в связи с гибелью подводников

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования главнокомандующему ВМФ Николаю Евменову в связи с гибелью 14 подводников в Баренцевом море. Предстоятель Русской православной церкви направил официальное послание в связи с трагедией, сообщает «Интерфакс».

