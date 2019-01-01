Происшествия
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования главнокомандующему ВМФ Николаю Евменову в связи с гибелью 14 подводников в Баренцевом море. Предстоятель Русской православной церкви направил официальное послание в связи с трагедией, сообщает «Интерфакс».
Патриарх Кирилл соболезнует в связи с гибелью подводников
3 июля22:24
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования главнокомандующему ВМФ Николаю Евменову в связи с гибелью 14 подводников в Баренцевом море. Предстоятель Русской православной церкви направил официальное послание в связи с трагедией, сообщает «Интерфакс».
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
ФОТО: flickr.com // Совет Федерации
ТЕГИ:Патриарх Кирилл