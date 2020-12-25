Пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП во «Внуково»

Пассажирский Boeing авиакомпании «Якутия», выполнявший рейс «Нерюнгри - Москва», выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту «Внуково», сообщает РЕН ТВ.

Источники в экстренных службах рассказали, что самолёт выкатился за ВВП примерно на 20 метров. На борту воздушного судна находились 109 пассажиров и семь членов экипажа. Информации о пострадавших не поступало.

По данным телеканала, из-за инцидента аэропорт «Внуково» не закрывался, однако другие самолеты пока не могут совершить посадку и кружат в небе над воздушной гаванью.

Причины ЧП неизвестны.

