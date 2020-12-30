Пассажирский самолет из Симферополя экстренно приземлился в Шереметьеве
30 декабря 202015:48
Пассажирский самолет Airbus А321 из Симферополя совершил экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево. Причиной ЧП стала трещина в лобовом стекле. Об этом сообщили в экстренных службах.
Приземление прошло штатно. Специалисты занимаются выяснением обстоятельств происшествия.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru