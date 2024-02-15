Пассажирский самолет готовится к аварийной посадке в Шереметьево

Авиалайнер рейса Москва-Санкт-Петербург вынужден вернуться в один из аэропортов столичного авиаузла. Экипаж запросил аварийную посадку после срабатывания датчика неисправности двигателя.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы, тревожное сообщение от командира борта поступило вскоре после взлёта. Исходя из онлайн-сервиса полётов flightradar, самолет находится в зоне ожидания аэропорта Шереметьево.

Речь идёт о самолёте Sukhoi Superjet 100. Вылетел он из аэропорта Внуково. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», российские авиакомпании на фоне санкций столкнулись с нехваткой запчастей для самолётов.

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Фото: aviadrive.ru
ТЕГИ:Экстренная ПосадкаШереметьевоСамолёт

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