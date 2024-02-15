Пассажирский самолет готовится к аварийной посадке в Шереметьево

На фоне сильной метели аэропорты московского региона работают в обычном режиме

Цены на такси в Москве из-за снегопада выросли более чем в три раза

На портале mos.ru обновили раздел «Инструкции для удобной жизни в Москве»

На пригородных направлениях МЖД в праздники появятся дополнительные поезда

Город выставил на торги нежилое помещение в районе Щукино

Более четырех тысяч деревьев высадили вдоль городских магистралей в прошедшем сезоне