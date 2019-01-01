Пассажирский самолет экстренно вернулся в аэропорт Тюмени

Следственный комитет по Тюменской области начал проверку после экстренной посадки в аэропорту столицы региона самолета с пассажирами. Лайнер вернулся в воздушную гавань из-за срабатывания датчика неисправности шасси.

Как сообщает RT, борт компании Utair должен быть выполнить рейс в Минеральные Воды. Лайнер успел набрать высоту, однако из-за срабатывания датчика командир экипажа принял решение вернуться в аэропорт.

Перед посадкой самолет вырабатывал топливо. На борту в тот момент находились 105 пассажиров, в том числе 19 детей, а также пятеро членов экипажа. В результате инцидента никто не пострадал.

