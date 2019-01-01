Пассажирский самолет аварийно сел в Крыму

В аэропорту Симферополя успешно совершил посадку пассажирский самолёт авиакомпании Redwings, который предварительно запросил аварийное приземление. Борт направлялся из Симферополя в Санкт-Петербург. Однако, как сообщает Москва 24, командир экипажа решил вернуться в аэропорт вылета в связи с неуборкой шасси.

Как уточняет КИА, технические неполадки возникли на борту лайнера Airbus A320. Вынужденная посадка прошла в штатном режиме. Всего в самолете находились 140 пассажиров. Всех их доставят в северную столиц резервным бортом авиакомпании.

