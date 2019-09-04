Пассажирский поезд протаранил авто в Ленобласти, есть жертвы. Видео

Два человека стали жертвами столкновения пассажирского поезда и легковой машины в Ленинградской области. Ещё один человек получил травмы. Погибшие и пострадавший находились в салоне авто, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Глажевского сельского поселения, недалеко от которого случилось ЧП.

Как уточняет «Свободная пресса», авария произошла на перегоне Теребочево — Глажево Волховстроевского региона Октябрьской железной дороги. Виновником происшествия стал шофёр легкового автомобиля – он не принял во внимание световую сигнализацию на переезде без шлагбаума о приближающемся поезде, и выехал на пути.

Как уточняет РИА ФАН, речь идёт об иномарке Ford Ecosport. Машина попала под колёса пассажирского состава № 225 «Мурманск — Адлер». Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось из-за короткого пути. Из-за ЧП поезд потерял в пути 40 минут. В нём никто не пострадал.

Видео с мета происшествия публикует официальная группа ВКонтакте «Российские железные дороги «РЖД».