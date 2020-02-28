Пассажирский «Боинг» с лопнувшим лобовым стеклом возвращается в Москву

Самолёт Boeing-777, вылетевший из столичного аэропорта «Шереметьево» в Бангкок, вынужденно возвращается в Москва. В полёте у него лопнуло лобовое стекло, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Пассажирский лайнер развернулся в небе над Казахстаном, говорится в материале.

Уточняется, что самолёт примут во «Внуково». Там пассажиров пересадят на другой самолёт.

По данным РИА Новости, на борту находятся больше 100 человек.

