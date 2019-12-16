Пассажирский автобус загорелся в Волгоградской области
16 декабря 201913:10
Автобус с пассажирами загорелся в Волгоградской области, сообщает РИА Новости, ссылаясь на информацию регионального главка МВД. По данным ведомства, в салоне находились около четырёх десятков пассажиров, автобус следовал по маршруту Дагестан — Москва.
Загорелся двигатель автобуса Neoplan. Все люди были оперативно эвакуированы, никто не пострадал. ЧП случилось на 911 километре автодороги Москва — Волгоград в Иловлинском районе, уточняет RT.
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ФОТО: flickr.com // Фото Москвы Moscow-Live.ru
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