Пассажирский автобус загорелся в Волгоградской области

Автобус с пассажирами загорелся в Волгоградской области, сообщает РИА Новости, ссылаясь на информацию регионального главка МВД. По данным ведомства, в салоне находились около четырёх десятков пассажиров, автобус следовал по маршруту Дагестан — Москва.

Загорелся двигатель автобуса Neoplan. Все люди были оперативно эвакуированы, никто не пострадал. ЧП случилось на 911 километре автодороги Москва — Волгоград в Иловлинском районе, уточняет RT.

