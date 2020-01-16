Пассажирский автобус попал в ДТП в Ульяновской области
16 января 202009:26
Автобус «ПАЗ» опрокинулся в кювет на трассе «Карсун-Ростислаевка» в Ульяновской области. Как сообщает РЕН ТВ, пострадали 14 человек, один из них находится в тяжелом состоянии.
ДТП произошло в 7:20 утра по местному времени. Причиной стал гололед, передает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД России.
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