Пассажирский автобус попал в ДТП в Ульяновской области

Автобус «ПАЗ» опрокинулся в кювет на трассе «Карсун-Ростислаевка» в Ульяновской области. Как сообщает РЕН ТВ, пострадали 14 человек, один из них находится в тяжелом состоянии.

ДТП произошло в 7:20 утра по местному времени. Причиной стал гололед, передает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД России.

