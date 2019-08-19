Пассажирский автобус и «КамАЗ» столкнулись под Петербургом, есть пострадавшие
19 августа22:35
Под Петербургом произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, грузовик врезался в автобус, который остановился для высадки пассажиров. Инцидент произошел на Выборгском шоссе.
По предварительным данным, пострадало несколько пассажиров, но обошлось без тяжелых травм. Ведется расследование автоаварии, устанавливаются причины ДТП.
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