Пассажирский автобус и «КамАЗ» столкнулись под Петербургом, есть пострадавшие

Под Петербургом произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, грузовик врезался в автобус, который остановился для высадки пассажиров. Инцидент произошел на Выборгском шоссе.

По предварительным данным, пострадало несколько пассажиров, но обошлось без тяжелых травм. Ведется расследование автоаварии, устанавливаются причины ДТП.



